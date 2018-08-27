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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя

Вести Кремля 337 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27.08 – российской власти перекрыли кислород, но не H2O, а другой, если не на химическом языке – тот, что они вдыхают носом и втирают в десны. На поверхность всплыла инфа о том, что подконтрольным депутатам и федеральным СМИ пришла разнарядка избегать словосочетания "пенсионная реформа", один путинский холуй выполнил задание слишком таки прямолинейно.

Также в выпуске:

От чего готовы отказаться россияне в пользу смартфона.

Концерн Калашникова и суперкар-электрокар.

Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 канал
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