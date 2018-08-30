Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30.08 – московский автосалон решили бойкотировать около 30 мировых автопроизводителей. Выживать россияне умеют, колеса для Пини должны были доказать всю серьезность автошоу. Если Россию беспокоят дураки и дороги, то у власти свои две беды – санкции и часы. То патриарху неудачно часы зарисуют. То Песков засветит на руке больше 600 тысяч долларов.
Также в выпуске:
О чем больше всего любит говорить Путин.
Источник: 24 канал
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