Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30.08 – московский автосалон решили бойкотировать около 30 мировых автопроизводителей. Выживать россияне умеют, колеса для Пини должны были доказать всю серьезность автошоу. Если Россию беспокоят дураки и дороги, то у власти свои две беды – санкции и часы. То патриарху неудачно часы зарисуют. То Песков засветит на руке больше 600 тысяч долларов.

Также в выпуске: О чем больше всего любит говорить Путин.