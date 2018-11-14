Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 14.11 – в Конституции РФ четко прописано: никто не может занимать президентский пост более двух сроков подряд. Но Путин имеет новый хитрый план – тайский. Он поймал всех покемонов с помощью домашнего телефона, он вчера играл на гитаре и выиграл. Конечно, речь идет о Чаке Норрисе. И теперь на звание самого сильного человека мира претендует Ахмат Кадыров.

Также в выпуске: Новые подряды Ротенберга.