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      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова

      Вести Кремля 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 14.11 – в Конституции РФ четко прописано: никто не может занимать президентский пост более двух сроков подряд. Но Путин имеет новый хитрый план – тайский. Он поймал всех покемонов с помощью домашнего телефона, он вчера играл на гитаре и выиграл. Конечно, речь идет о Чаке Норрисе. И теперь на звание самого сильного человека мира претендует Ахмат Кадыров.

      Также в выпуске:

      Новые подряды Ротенберга.

      Теги: Новости России Владимир Путин Рамзан Кадыров Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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