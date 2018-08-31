Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 31.08 – одни сутки – столько времени хватило в 2012-м, чтобы начать бить тревогу, когда исчез кот Дмитрия Медведева Дорофей. Но, как ни странно, по сути другого человека в России могут не замечать значительно дольше. Омску вернули звание столицы ... в телевизионном сюжете.
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Источник: 24 канал
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