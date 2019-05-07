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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"

      Вести Кремля 28 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 мая – детей в России учат защищать Россию, но то, что их готовят с американскими автоматами М16 все расставляет на свои места. С приближением 9 мая в русских просыпается чувство обостренной исторической справедливости, Юрий Дудь же решил их просветить. Однако, кажется, безрезультатно.

      Также в выпуске:

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      Теги: Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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