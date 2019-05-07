Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 мая – детей в России учат защищать Россию, но то, что их готовят с американскими автоматами М16 все расставляет на свои места. С приближением 9 мая в русских просыпается чувство обостренной исторической справедливости, Юрий Дудь же решил их просветить. Однако, кажется, безрезультатно.

Также в выпуске: Красноярские ученые разнесли диету НАСА.

Источник: 24 канал