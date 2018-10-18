Вести Кремля. Новая профессия Путина. Вампиры российской власти

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 18.10 – недавно президент Египта приезжал в Россию, поэтому Владимир Путин, чтобы заморочить потомку фараонов голову, решил немного переквалифицироваться. "Кровосиси" не только в Украине, теперь их можно встретить на теперешней родине Азарова, этому даже есть документальные подтверждения.

Также в выпуске: РПЦ попытается аннексировать Афон. Кто главные враги России – детали в цифрах.