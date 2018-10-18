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      Вести Кремля. Новая профессия Путина. Вампиры российской власти

      Вести Кремля 429 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 18.10 – недавно президент Египта приезжал в Россию, поэтому Владимир Путин, чтобы заморочить потомку фараонов голову, решил немного переквалифицироваться. "Кровосиси" не только в Украине, теперь их можно встретить на теперешней родине Азарова, этому даже есть документальные подтверждения.

      Также в выпуске:

      РПЦ попытается аннексировать Афон.

      Кто главные враги России – детали в цифрах.

      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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