Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28.08 – в ночь на 27 августа вступил в силу новый пакет санкций от ненавистного Минфина. Россию отправили в бан и Путину опять дали под дых. Но, кажется, он нашел, где спрятаться. Собянин на полную рекламирует свою "уверенную руку" – очевидно, не зря он ее так любит. Или она его.

Также в выпуске: Ксенофобские настроения в России. Жемчужины "милоновщины".