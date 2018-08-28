Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28.08 – в ночь на 27 августа вступил в силу новый пакет санкций от ненавистного Минфина. Россию отправили в бан и Путину опять дали под дых. Но, кажется, он нашел, где спрятаться. Собянин на полную рекламирует свою "уверенную руку" – очевидно, не зря он ее так любит. Или она его.
Также в выпуске:
Ксенофобские настроения в России.
Жемчужины "милоновщины".
Источник: 24 канал
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