Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 22.11 – много кто думал, что РПЦ не должна подчиняться российским законам. Налогов не платят, хотя имеют море недвижимости и миллиардные прибыли. Да еще и на пенсию не выходят. Теперь Путин решил, кажется, определенные традиции переписать. А еще Путин хочет восстановить советское название разведчикам. Название, но не репутацию – слишком много дров наломали.
Также в выпуске:
Рамзан Кадыров побывал крайне близко к смерти.
Искренняя правда об электорате Путина.
Источник: 24 канал
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