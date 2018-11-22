Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 22.11 – много кто думал, что РПЦ не должна подчиняться российским законам. Налогов не платят, хотя имеют море недвижимости и миллиардные прибыли. Да еще и на пенсию не выходят. Теперь Путин решил, кажется, определенные традиции переписать. А еще Путин хочет восстановить советское название разведчикам. Название, но не репутацию – слишком много дров наломали.

Также в выпуске: Рамзан Кадыров побывал крайне близко к смерти. Искренняя правда об электорате Путина.