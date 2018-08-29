Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29.08 – в России не утихают заявления вокруг пенсионной реформы, сам президент ворует эфирное время на телевидении, чтобы успокоить своих граждан. Российские силовики массово арестовывают пользователей Интернета за активность в соцсетях, даже Владимир Соловьёв высказал мнение по этому поводу.
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Источник: 24 канал
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