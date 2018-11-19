Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.11 – Путин куда не придет, сразу его окружают толпы веселого и довольного населения России. И вот пошел в первую попавшуюся питерскую аптеку. Обрадовались все, за исключением одной бабки, которая имела более неотложные дела. Хабиб подумал, что в связи с убийством человека в ночном клубе, он знает, как решить эту проблему. Просто нужно запретить ночные клубы.

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