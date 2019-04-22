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      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском

      Вести Кремля 27 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 апреля – в России решили приправить пряник кнутом и предложили ввести налог на рыбалку. Замахнулись на святое! Ведь для россиян рыбалка – это способ поймать дзен. Илон Маск начал писать россиянам комментарии под постами. И не просто комментарии, а на русском. И не просто на русском, а еще и фразеологизмами.

      Также в выпуске:

      Роботы наступают.

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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