Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22 апреля – в России решили приправить пряник кнутом и предложили ввести налог на рыбалку. Замахнулись на святое! Ведь для россиян рыбалка – это способ поймать дзен. Илон Маск начал писать россиянам комментарии под постами. И не просто комментарии, а на русском. И не просто на русском, а еще и фразеологизмами.

Также в выпуске: Роботы наступают.

Источник: 24 канал