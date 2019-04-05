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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду

      Вести Кремля 54 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 апреля – российский оборонпром на 99% состоит из советских разработок. Однако в 2019 году первый самолет, сделанный в России, поднялся в воздух, чтобы затем сгнить на запасном аэродроме. Российский бренд милитари одежды "Армия России" продает эксклюзивную куртку, как у Путина.

      Также в выпуске:

      Научные разработки российских ученых.

      Шведский актер пройдет с Путиным в рядах "Бессмертного полка".

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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