Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 апреля – российский оборонпром на 99% состоит из советских разработок. Однако в 2019 году первый самолет, сделанный в России, поднялся в воздух, чтобы затем сгнить на запасном аэродроме. Российский бренд милитари одежды "Армия России" продает эксклюзивную куртку, как у Путина.

Также в выпуске: Научные разработки российских ученых. Шведский актер пройдет с Путиным в рядах "Бессмертного полка".

Источник: 24 канал