Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 апреля – российский оборонпром на 99% состоит из советских разработок. Однако в 2019 году первый самолет, сделанный в России, поднялся в воздух, чтобы затем сгнить на запасном аэродроме. Российский бренд милитари одежды "Армия России" продает эксклюзивную куртку, как у Путина.
Также в выпуске:
Научные разработки российских ученых.
Шведский актер пройдет с Путиным в рядах "Бессмертного полка".
Источник: 24 канал
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