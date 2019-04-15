Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 апреля – кремлевский лепрекон настолько занят, что даже не имеет времени перечислить свои кровно заработанные денежки. Поэтому, сколько зарабатывает дед Пиня – выяснили "Вести Кремля". Благодаря Путину комфортно сидеть в России смогут все. Абсолютно все. Даже дети.

Также в выпуске: День Милонова.

Источник: 24 канал