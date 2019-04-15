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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
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      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах

      Вести Кремля 43 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 апреля – кремлевский лепрекон настолько занят, что даже не имеет времени перечислить свои кровно заработанные денежки. Поэтому, сколько зарабатывает дед Пиня – выяснили "Вести Кремля". Благодаря Путину комфортно сидеть в России смогут все. Абсолютно все. Даже дети.

      Также в выпуске:

      День Милонова.

       

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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