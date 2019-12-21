Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 декабря – в России все так хорошо, что правительство решило вложить лишние деньги, 700 миллионов долларов, в восстановление завода и порта в Сирии. Чтобы угомонить Чечню, России нужно было начать не только две войны. Путину пришлось сделать ставку: он нашел Ахмата Кадырова, который стал лакеем Кремля. После смерти эту миссию исполняет его сын Рамзан.

Также в выпуске: Лунная соната Рогозина. Руби кабель. Взрывчатку сьели мыши. "Грета, я твой отец". Российское "Бабах".