Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 21 декабря – в России все так хорошо, что правительство решило вложить лишние деньги, 700 миллионов долларов, в восстановление завода и порта в Сирии. Чтобы угомонить Чечню, России нужно было начать не только две войны. Путину пришлось сделать ставку: он нашел Ахмата Кадырова, который стал лакеем Кремля. После смерти эту миссию исполняет его сын Рамзан.
Также в выпуске:
Лунная соната Рогозина.
Руби кабель.
Взрывчатку сьели мыши.
"Грета, я твой отец".
Российское "Бабах".
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии