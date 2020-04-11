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      Вести Кремля. Сливки: Домик для Медведева. Блокатор вируса у Пескова

      -
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля – в свое время Владимир Путин для отвода глаз дал порулить Дмитрию Медведва. Теперь же питерский друг сидит на своей даче возле Астрахани, и не показывается. Недавно одна российская модель в инстаграме рекламировала "блокатор коронавируса". Теперь вот прес-секретарь Путина Дмитрий Песков пришел на совещание с такой защитой.

      Також у випуску:

      DarkNet начал печатать настоящие рубли.

      Лукашенко поверил в COVID-19.

      Антивирусный велопробег Бердымухамедова.

      Кадыров извинился за маты.

      Бордюры за 50 миллионов в Москве.

      С России – на Луну.

      Продуктовый набор в Карелии.

      Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Дмитрий Медведев Новости России Вести Кремля
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