Вести Кремля. Сливки: Домик для Медведева. Блокатор вируса у Пескова

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля – в свое время Владимир Путин для отвода глаз дал порулить Дмитрию Медведва. Теперь же питерский друг сидит на своей даче возле Астрахани, и не показывается. Недавно одна российская модель в инстаграме рекламировала "блокатор коронавируса". Теперь вот прес-секретарь Путина Дмитрий Песков пришел на совещание с такой защитой.

Також у випуску: DarkNet начал печатать настоящие рубли. Лукашенко поверил в COVID-19. Антивирусный велопробег Бердымухамедова. Кадыров извинился за маты. Бордюры за 50 миллионов в Москве. С России – на Луну. Продуктовый набор в Карелии. Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля 2020: