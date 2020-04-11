Вести Кремля. Сливки: Домик для Медведева. Блокатор вируса у Пескова
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля – в свое время Владимир Путин для отвода глаз дал порулить Дмитрию Медведва. Теперь же питерский друг сидит на своей даче возле Астрахани, и не показывается. Недавно одна российская модель в инстаграме рекламировала "блокатор коронавируса". Теперь вот прес-секретарь Путина Дмитрий Песков пришел на совещание с такой защитой.
Також у випуску:
DarkNet начал печатать настоящие рубли.
Лукашенко поверил в COVID-19.
Антивирусный велопробег Бердымухамедова.
Кадыров извинился за маты.
Бордюры за 50 миллионов в Москве.
С России – на Луну.
Продуктовый набор в Карелии.
Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 11 апреля 2020:
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