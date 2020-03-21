Вести Кремля. Сливки: Ахиллесов мост. Кагор против короночки
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта – крымский мост назвали ахиллесовой пятой в защите России от коронавируса. И теперь выход один – как можно быстрее его ликвидировать, чтобы избежать болезни. В РПЦ точно знают что именно нравится народу русскому. "Ешь, пей, веселись", – гласит церковь. Поэтому там стали наливать больше вина во время причастия из-за коронавируса.
Также в выпуске:
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