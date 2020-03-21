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      Вести Кремля. Сливки: Ахиллесов мост. Кагор против короночки

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта – крымский мост назвали ахиллесовой пятой в защите России от коронавируса. И теперь выход один – как можно быстрее его ликвидировать, чтобы избежать болезни. В РПЦ точно знают что именно нравится народу русскому. "Ешь, пей, веселись", – гласит церковь. Поэтому там стали наливать больше вина во время причастия из-за коронавируса.

      Также в выпуске:

      Повар уничтожает вирусы.

      Круговорот продуктов имени Пыни.

      Гони бабло. 

      Деды лечили.

      Путин определил средний класс.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Крымский мост РПЦ
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