Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 января – оказывается, что Путин не только шпион, а шпион-артиллерист. Главное теперь Путину ракет не показывать, а то как вспомнит молодость в ракетных войсках – беда будет всему. На Шведском столе у ​​Путина – перепелиные яйца. Владимир Владимирович – это как сказочный персонаж и смерть его вполне может быть спрятана в яйце.

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