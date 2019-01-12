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      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный

      Вести Кремля 63

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 января – оказывается, что Путин не только шпион, а шпион-артиллерист. Главное теперь Путину ракет не показывать, а то как вспомнит молодость в ракетных войсках – беда будет всему. На Шведском столе у ​​Путина – перепелиные яйца. Владимир Владимирович – это как сказочный персонаж и смерть его вполне может быть спрятана в яйце.

      Также в выпуске:

      Патриарх Кирилл анонсировал крестный ход против гаджетов, которые могут породить Дьявола.

      Прямо под носом у Путина назрел бессмысленный и беспощадный бунт.

      Рогозин нашел оригинальную причину, почему его не пустили в Соединенные Штаты Америки.

      Гиперзвуковые авангарды ВВП на практике ничем не отличаются от конкурента Хаббла.

      В Росии можна праздновать День победы каждый день.

      Губернатора Магаданской области назвал аннексию Крыма – уникальной спецоперацией в российской истории, которая "прошла незаметно".

      5 работников Росгвардии преодолели 130 километров за подарками на Новый Год.

      Снег – деликатес на российских столах: Малышева расскажет о пользе от поедания снега, а на Первом поделятся рецептами.

      Депутат Госдумы Милонов вызвал рэппера Шнура на батл.

      Нечистоты атакуют Россию из-под земли.

      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин Оружие
      Источник: 24 канал
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