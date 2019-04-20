Вести Кремля. Сливки: Бедный богатый Путин. Реальные рейтинги Пыни
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20 апреля – пенсии Путина с головой хватит на целый флот самых дорогих яхт мира. Кроме того он может более пяти раз слетать в космос или купить несколько островов. Но в декларации царя почему-то только "Нива". Народной поддержки у ВВ не так уж и много, от силы на 3% можно наскрести. Но Пыня решил поднимать их сталинским методом.
Также в выпуске:
Изоляция "Чебурнета".
Путин хочет помочь отстроить Нотр-Дам.
Забота по-русски.
Будущие Киселевы.
Источник: 24 канал
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