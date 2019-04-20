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      Вести Кремля. Сливки: Бедный богатый Путин. Реальные рейтинги Пыни

      Вести Кремля 41

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20 апреля – пенсии Путина с головой хватит на целый флот самых дорогих яхт мира. Кроме того он может более пяти раз слетать в космос или купить несколько островов. Но в декларации царя почему-то только "Нива". Народной поддержки у ВВ не так уж и много, от силы на 3% можно наскрести. Но Пыня решил поднимать их сталинским методом.

      Также в выпуске:

      Изоляция "Чебурнета".

      Путин хочет помочь отстроить Нотр-Дам.

      Забота по-русски.

      Будущие Киселевы.

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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