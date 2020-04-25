Вести Кремля. Сливки: Беларусь не боится COVID-19. Бесстрашный Кадыров

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля – Беларусь очень похожа на Спарту. Кто родился там со слабым иммунитетом – того сразу в яму, ведь с COVID-19 играть никто не будет. Кадыров ходил в больницу навестить больных на COVID-19. Он надел спецкостюм, но не надолго. Позже снял его, чтобы сделать фото.

Также в выпуске: Куда исчез глава КНДР. Разложили по полочкам. Отсутствие дома – не причина его покидать. Крестик или трусы. Смотрите итоговой выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля 2020: