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      Вести Кремля. Сливки: Беларусь не боится COVID-19. Бесстрашный Кадыров

      -
      Вести Кремля. Сливки
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля – Беларусь очень похожа на Спарту. Кто родился там со слабым иммунитетом – того сразу в яму, ведь с COVID-19 играть никто не будет. Кадыров ходил в больницу навестить больных на COVID-19. Он надел спецкостюм, но не надолго. Позже снял его, чтобы сделать фото.

      Также в выпуске:

      Куда исчез глава КНДР.

      Разложили по полочкам.

      Отсутствие дома – не причина его покидать.

      Крестик или трусы.

      Смотрите итоговой выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Рамзан Кадыров
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