Вести Кремля. Сливки: Беларусь не боится COVID-19. Бесстрашный Кадыров
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В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля – Беларусь очень похожа на Спарту. Кто родился там со слабым иммунитетом – того сразу в яму, ведь с COVID-19 играть никто не будет. Кадыров ходил в больницу навестить больных на COVID-19. Он надел спецкостюм, но не надолго. Позже снял его, чтобы сделать фото.
Также в выпуске:
Куда исчез глава КНДР.
Разложили по полочкам.
Отсутствие дома – не причина его покидать.
Крестик или трусы.
Смотрите итоговой выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля 2020:
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