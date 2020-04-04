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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Вести Кремля. Сливки: Беларусские рецепты от коронавируса. Антивирусная армия

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля – Лукашенко посоветовал, как уберечься от COVID-19 – ходить в сухую сауну, а водкой не только руки мыть, но и пить. Так легче отпугнуть вирус. Также он уверен, что надо ехать в деревню – там никто из-за вируса не волнуется. Несмотря на коронавирус Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля.

      Также в выпуске:

      Из хиллеров в киллеры.

      День святого карантина.

      Женщина, которая спасет Россию.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Александр Лукашенко Вести Кремля
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