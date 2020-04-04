Вести Кремля. Сливки: Беларусские рецепты от коронавируса. Антивирусная армия

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля – Лукашенко посоветовал, как уберечься от COVID-19 – ходить в сухую сауну, а водкой не только руки мыть, но и пить. Так легче отпугнуть вирус. Также он уверен, что надо ехать в деревню – там никто из-за вируса не волнуется. Несмотря на коронавирус Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля.

Также в выпуске: Из хиллеров в киллеры. День святого карантина. Женщина, которая спасет Россию.