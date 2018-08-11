20:30
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 15°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, сегодня
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского

Вести Кремля 74 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11.08 – за три года санкций в Росии уничтожили 26 тысяч тонн запрещенной продукции, а в это же время 22 миллиона граждан страны живут за чертой бедности. От Владимира Жириновского последние лет 15, никто не мог дождаться рационального мышления, но наконец-то он заговорил о распаде России.

Также в выпуске:

Новый повар в МЗС России.

Зло размножается: в Крым приехало сразу два Путина.

Сколько процентов россиян любят Владимира Путина.

Бык для Патриарха Кирилла.

Детишки Кадырова.

Новое лицо "Единой России"

 

Теги: Новости России Владимир Жириновский Вести Кремля
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
сегодня, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
сегодня, 18:05 Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сегодня, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
сегодня, 15:00 Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
Роман Маселко
Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
сегодня, 13:00 Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
Роман Семенуха
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук