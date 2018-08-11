Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11.08 – за три года санкций в Росии уничтожили 26 тысяч тонн запрещенной продукции, а в это же время 22 миллиона граждан страны живут за чертой бедности. От Владимира Жириновского последние лет 15, никто не мог дождаться рационального мышления, но наконец-то он заговорил о распаде России.
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Детишки Кадырова.
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Источник: 24 канал
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