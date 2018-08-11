Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 11.08 – за три года санкций в Росии уничтожили 26 тысяч тонн запрещенной продукции, а в это же время 22 миллиона граждан страны живут за чертой бедности. От Владимира Жириновского последние лет 15, никто не мог дождаться рационального мышления, но наконец-то он заговорил о распаде России.

Также в выпуске: Новый повар в МЗС России. Зло размножается: в Крым приехало сразу два Путина. Сколько процентов россиян любят Владимира Путина. Бык для Патриарха Кирилла. Детишки Кадырова. Новое лицо "Единой России"