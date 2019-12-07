Вести Кремля. Сливки: Безопасность самурая. Одно лечат, другое калечат

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 декабря – в Японии сильно беспокоятся о безопасности депутатов. Поэтому нет ничего удивительного, что всем представителям парламента выдали высокотехнологичные шлемы. Россгвардия закупает препарат "Кагоцел", который может спровоцировать бесплодие в служащих.

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