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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести Кремля
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Вести Кремля. Сливки: Безопасность самурая. Одно лечат, другое калечат

      Вести Кремля 5 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 декабря – в Японии сильно беспокоятся о безопасности депутатов. Поэтому нет ничего удивительного, что всем представителям парламента выдали высокотехнологичные шлемы. Россгвардия закупает препарат "Кагоцел", который может спровоцировать бесплодие в служащих.

      Также у выпуске:

      Кабаевич не очень дружит с техникой. 

      Скабеева перепутала Владимиров.

      Кремлевский вундеркинд Медведев.

      Российские шпили-вили в Альпах.

      Самурай. Путь депутата

      Диктатор Туркменистана стал барбером.

      Сусанина задержало ФСБ.

      Зеркальце для России

      Опиум для спортсмена.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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