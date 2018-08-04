Вести Кремля. Сливки. Блендер от Путина. Удар по флоту
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 04.08 – из далекого прошлого Путина известно, что он чемоданы за Анатолием Собчаком носил и зарабатывал в кинематографе, а теперь начал и в рекламе. Одна из составляющих силового блока России – флот, который входит в пятерку крупнейших в мире. И если количеством судов РФ еще взять может, то к качеству флота очень много вопросов.
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