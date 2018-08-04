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Вести Кремля. Сливки. Блендер от Путина. Удар по флоту

Вести Кремля 82 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 04.08 – из далекого прошлого Путина известно, что он чемоданы за Анатолием Собчаком носил и зарабатывал в кинематографе, а теперь начал и в рекламе. Одна из составляющих силового блока России – флот, который входит в пятерку крупнейших в мире. И если количеством судов РФ еще взять может, то к качеству флота очень много вопросов.

Также в выпуске:

Сколько россиян не замечают протестных акций в собственной стране – в "Цифре дня".

Подопечная Лаврова Маша Захарова подалась в шоу-бизнес. 

Волейболистки накинулись на футболистов из-за Путина. 

Российский ответ Илону Маску. 

Боевые подразделения Исуса. 

"Комсомолка" наконец изобрела машину времени.

Библиотека как мера наказания.

Фильмы Кадырова. 

Пархаев, который погорел на свечках. 

Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
Источник: 24 канал
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