Вести Кремля. Сливки. Блендер от Путина. Удар по флоту

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 04.08 – из далекого прошлого Путина известно, что он чемоданы за Анатолием Собчаком носил и зарабатывал в кинематографе, а теперь начал и в рекламе. Одна из составляющих силового блока России – флот, который входит в пятерку крупнейших в мире. И если количеством судов РФ еще взять может, то к качеству флота очень много вопросов.

Также в выпуске: Сколько россиян не замечают протестных акций в собственной стране – в "Цифре дня". Подопечная Лаврова Маша Захарова подалась в шоу-бизнес. Волейболистки накинулись на футболистов из-за Путина. Российский ответ Илону Маску. Боевые подразделения Исуса. "Комсомолка" наконец изобрела машину времени. Библиотека как мера наказания. Фильмы Кадырова. Пархаев, который погорел на свечках.