Вести Кремля. Сливки. Что не дает спать Владимировичу. Секс-запреты на ЧМ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16.06 – Путин в очередной раз решил побряцать оружием и показать всему миру, кто в Крыму хозяин. Так и получилось, только вот оружие почему-то не побряцало, а просвистело. Глава семейного комитета Госдумы призвала россиян не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира.

Также в выпуске: Мастер дел кулинарных Пу. Необычная скульптура китайских умельцев. Party like a russian. Кадыров меняет профессию. Гости российского Мундиаля. Осторожно, Россия! Сушите водку, господа.