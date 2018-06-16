Вести Кремля. Сливки. Что не дает спать Владимировичу. Секс-запреты на ЧМ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16.06 – Путин в очередной раз решил побряцать оружием и показать всему миру, кто в Крыму хозяин. Так и получилось, только вот оружие почему-то не побряцало, а просвистело. Глава семейного комитета Госдумы призвала россиян не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира.
Также в выпуске:
Мастер дел кулинарных Пу.
Необычная скульптура китайских умельцев.
Party like a russian.
Кадыров меняет профессию.
Гости российского Мундиаля.
Осторожно, Россия!
Сушите водку, господа.
Источник: 24 канал
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