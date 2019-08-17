Вести Кремля. Сливки: Что прячет Путин под носком. Новый-старый враг России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 17 августа – всех интересует тайна носков Путина. Ведь видно, что он там что-то прячет. Очевидно же: российского лидера держат "на кнопке". Россия назвала условия передачи Курильских островов Японии. Это не на шутку напугало жителей страны. Ведь отдать территории для них – хуже, чем смерть.

Также в выпуске: ОМОН тоже протестует. Сомнительные заявления Онищенко. Финансово-церковная пирамида в РФ. Кружки хакеров-школьников. РПЦ против KFC.

Источник: 24 канал