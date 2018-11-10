Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 10.11 – Россию планируют перевести на цифровое телевещание в 2019 году. Под угрозой основное оружие и сила российского государства – телеантенны. США готовит вторую порцию санкций для россиян из-за истории с отравлением семейства Скрипалей в Солсбери. Но ничего страшного – на помощь соотечественникам идет сам Дмитрий Медведев.

Также в выпуске: Ракеты превращаются. Черный день календаря. Им Сталин дал стальные крылья. Российская игра престолов. В Госдуме придумали как бороться с несовершеннолетними митингующими.