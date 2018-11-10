Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 10.11 – Россию планируют перевести на цифровое телевещание в 2019 году. Под угрозой основное оружие и сила российского государства – телеантенны. США готовит вторую порцию санкций для россиян из-за истории с отравлением семейства Скрипалей в Солсбери. Но ничего страшного – на помощь соотечественникам идет сам Дмитрий Медведев.
Также в выпуске:
Ракеты превращаются.
Черный день календаря.
Им Сталин дал стальные крылья.
Российская игра престолов.
В Госдуме придумали как бороться с несовершеннолетними митингующими.
Источник: 24 канал
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