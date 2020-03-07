Вести Кремля. Сливки: Ди Каприо поедет вдохновляться Путиным. Burning Man по-кремлевски
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В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта – Ди Каприо готовится сыграть Билли Миллигана – самого известного человека с диагнозом "множественная личность" в психиатрии. И уже даже известно, куда актер пойдет за вдохновением. На Масленицу в России устроили свое шоу Burning Man и сожгли огромную скульптуру, похожую на Тауэрский мост.
Также в выпуске
Россия, коронавирус и конспирологические теории Путина.
Новая русско-турецкая война
Оружие Кремля против коронавируса.
Клей – залог успеха Роскосмоса.
Дагестан вместо Италии.
Хороший понт – дороже денег.
"Остров мечты" или парк ужасов.
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта 2020
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