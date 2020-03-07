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      Вести Кремля. Сливки: Ди Каприо поедет вдохновляться Путиным. Burning Man по-кремлевски

      -
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта – Ди Каприо готовится сыграть Билли Миллигана – самого известного человека с диагнозом "множественная личность" в психиатрии. И уже даже известно, куда актер пойдет за вдохновением. На Масленицу в России устроили свое шоу Burning Man и сожгли огромную скульптуру, похожую на Тауэрский мост.

      Также в выпуске

      Россия, коронавирус и конспирологические теории Путина.

      Новая русско-турецкая война

      Оружие Кремля против коронавируса.

      Клей – залог успеха Роскосмоса. 

      Дагестан вместо Италии.

      Хороший понт – дороже денег.

      "Остров мечты" или парк ужасов.

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта 2020

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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