Вести Кремля. Сливки: Ди Каприо поедет вдохновляться Путиным. Burning Man по-кремлевски

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта – Ди Каприо готовится сыграть Билли Миллигана – самого известного человека с диагнозом "множественная личность" в психиатрии. И уже даже известно, куда актер пойдет за вдохновением. На Масленицу в России устроили свое шоу Burning Man и сожгли огромную скульптуру, похожую на Тауэрский мост.

Также в выпуске Россия, коронавирус и конспирологические теории Путина. Новая русско-турецкая война Оружие Кремля против коронавируса. Клей – залог успеха Роскосмоса. Дагестан вместо Италии. Хороший понт – дороже денег. "Остров мечты" или парк ужасов. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта 2020