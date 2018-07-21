Вести Кремля. Сливки. Двигатель Путина. Комсомольский нацизм
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21.07 – ракета "Роскосмоса" мало того что не полетела вниз, она установила просто таки нереальный рекорд. В 1921 году, прошлого столетия, Гитлер купил себе газету "Фьолькишер беобахтер". Почти ровесница "Фьолькишер беобахтер" – "Комсомольская правда" была рупором коммунистов, но вот почти за сто лет немножка лезет в сторону нацизма.
Также в выпуске:
Единственный зонтик в России.
Мифы о русских – детали в цифрах.
Показуха Кирила.
Права Шредингера.
Абсурды про беременность.
Snatch по-российски.
Источник: 24 канал
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