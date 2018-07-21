Вести Кремля. Сливки. Двигатель Путина. Комсомольский нацизм

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21.07 – ракета "Роскосмоса" мало того что не полетела вниз, она установила просто таки нереальный рекорд. В 1921 году, прошлого столетия, Гитлер купил себе газету "Фьолькишер беобахтер". Почти ровесница "Фьолькишер беобахтер" – "Комсомольская правда" была рупором коммунистов, но вот почти за сто лет немножка лезет в сторону нацизма.

Также в выпуске: Единственный зонтик в России. Мифы о русских – детали в цифрах. Показуха Кирила. Права Шредингера. Абсурды про беременность. Snatch по-российски.