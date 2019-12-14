Вести Кремля. Сливки: "Герой" Кожугетович. Поклонская Ганди
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 декабря – именно такие, как Сергей Шойгу заслуживают звания героя Раски Федараски, ведь у Кожугетовича еще те "заслуги"! Поклонская сравнила Крым с Индией, чем снова опозорилась.
Также в выпуске:
In Parussia veritas.
Разрушитель мифов.
Лукашенкин нихт капитулирен.
Царь Путин.
Шаман готовит армию против Пыни.
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