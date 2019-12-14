Вести Кремля. Сливки: "Герой" Кожугетович. Поклонская Ганди

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 декабря – именно такие, как Сергей Шойгу заслуживают звания героя Раски Федараски, ведь у Кожугетовича еще те "заслуги"! Поклонская сравнила Крым с Индией, чем снова опозорилась.

Также в выпуске: In Parussia veritas. Разрушитель мифов. Лукашенкин нихт капитулирен. Царь Путин. Шаман готовит армию против Пыни.