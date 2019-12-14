22:36
14 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: "Герой" Кожугетович. Поклонская Ганди
      Вєсті Кремля
      21:57, сегодня
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести Кремля
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Вести Кремля. Сливки: "Герой" Кожугетович. Поклонская Ганди

      Вести Кремля 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 декабря – именно такие, как Сергей Шойгу заслуживают звания героя Раски Федараски, ведь у Кожугетовича еще те "заслуги"! Поклонская сравнила Крым с Индией, чем снова опозорилась.

      Также в выпуске:

      In Parussia veritas.

      Разрушитель мифов.

      Лукашенкин нихт капитулирен.

      Царь Путин.

      Шаман готовит армию против Пыни.

      В США бегун во время марафона ударил по ягодицам журналистку, его задержали: видео
      сегодня
      504
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:28 Главные новости 14 декабря: Антоненко будет под стражей, ликвидация УПЦ КП, трагедия на фронте
      Олесь Друкач 11
      сегодня , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 1104
      сегодня , 17:15 Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России
      Інна Жолобович 602
      сегодня , 17:11 Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко
      Северин Трач 369
      сегодня , 17:00 Журналістські нападки: як із ветеранів роблять монстрів
      Леонід Остальцев 150
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук