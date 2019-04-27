Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27 апреля – Дмитрий Медведев поручил подготовить курс экологии для школ и рассказал о своих мусорных баках. В России нашли приемника Путина. На этот пост подошел Зеленский, который тоже не высокого роста и прозвище не надо менять. К тому же у обоих сроки заканчиваются в 2024 году.

Также в выпуске: Кандита-клоун Жарновский от "Единой Росии". Лимузин как у Кима. Путин хочет "порободить" мир. Объявление голодовки в России.

Источник: 24 канал