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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
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      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника

      Вести Кремля 14 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27 апреля – Дмитрий Медведев поручил подготовить курс экологии для школ и рассказал о своих мусорных баках. В России нашли приемника Путина. На этот пост подошел Зеленский, который тоже не высокого роста и прозвище не надо менять. К тому же у обоих сроки заканчиваются в 2024 году.

      Также в выпуске:

      Кандита-клоун Жарновский от "Единой Росии".

      Лимузин как у Кима.

      Путин хочет "порободить" мир.

      Объявление голодовки в России.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин Дмитрий Медведев Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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