Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27 апреля – Дмитрий Медведев поручил подготовить курс экологии для школ и рассказал о своих мусорных баках. В России нашли приемника Путина. На этот пост подошел Зеленский, который тоже не высокого роста и прозвище не надо менять. К тому же у обоих сроки заканчиваются в 2024 году.
Также в выпуске:
Кандита-клоун Жарновский от "Единой Росии".
Лимузин как у Кима.
Путин хочет "порободить" мир.
Объявление голодовки в России.
Источник: 24 канал
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