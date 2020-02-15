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      Вести Кремля. Сливки: Главный ветеран страны. Игрища Путина и Лукашенка

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля – дед Кабаев решил порадовать ветеранов и дать им денег. Но проблема в том, что ветеранов со временем стало только больше. Путин и Лукашенко встречаются часто, обнимаются и говорят про еду для стариков. А вместе с тем продолжают переговоры.

      Также в выпуске:

      Месть Лукашенко.

      Сенатор по жизни.

      Витязь в шкуре робота.

      Два доллара на путешествие.

      Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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