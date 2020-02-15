Вести Кремля. Сливки: Главный ветеран страны. Игрища Путина и Лукашенка

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля – дед Кабаев решил порадовать ветеранов и дать им денег. Но проблема в том, что ветеранов со временем стало только больше. Путин и Лукашенко встречаются часто, обнимаются и говорят про еду для стариков. А вместе с тем продолжают переговоры.

Также в выпуске: Месть Лукашенко. Сенатор по жизни. Витязь в шкуре робота. Два доллара на путешествие. Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля 2020: