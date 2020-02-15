Вести Кремля. Сливки: Главный ветеран страны. Игрища Путина и Лукашенка
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В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля – дед Кабаев решил порадовать ветеранов и дать им денег. Но проблема в том, что ветеранов со временем стало только больше. Путин и Лукашенко встречаются часто, обнимаются и говорят про еду для стариков. А вместе с тем продолжают переговоры.
Также в выпуске:
Месть Лукашенко.
Сенатор по жизни.
Витязь в шкуре робота.
Два доллара на путешествие.
Смотрите полный выпуск програмы "Вести Кремля. Сливки" за 15 февраля 2020:
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