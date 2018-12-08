Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.12 – выстрелы в сторону Путина могут прозвучать с того места, которое сам президент РФ до сих пор оставлял незащищенным. Российские СМИ сочинили очередную сказку об Украине и последствиях Евромайдана, вот только главным героем видео оказался совсем не украинец.

Также в выпуске: Медведев рассказал, как Россия кормит всю планету. С глаз долой: запрет уличных табло с курсами валют. Московская хаза авантюристов-террористов. Жертва моды РФ. Патриотизм в стакане. Принудительная литургия. Икона стиля РПЦ. МС Киселев.