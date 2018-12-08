Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.12 – выстрелы в сторону Путина могут прозвучать с того места, которое сам президент РФ до сих пор оставлял незащищенным. Российские СМИ сочинили очередную сказку об Украине и последствиях Евромайдана, вот только главным героем видео оказался совсем не украинец.
Также в выпуске:
Медведев рассказал, как Россия кормит всю планету.
С глаз долой: запрет уличных табло с курсами валют.
Московская хаза авантюристов-террористов.
Жертва моды РФ.
Патриотизм в стакане.
Принудительная литургия.
Икона стиля РПЦ.
МС Киселев.
Источник: 24 канал
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