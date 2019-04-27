Вести Кремля. Сливки: Гражданство расследователя Навального. Ким Чен Ына накормили караваем
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27 апреля – дочь Навального уезжает бесплатно учится в Стэнфордский университет. Программа помощи от Стэнфорда на которую пошла Даша Навальная предполагает наличие американского гражданства. Диктатор Кореи Ким Чен Ын приехал к диктатору Владимиру Путину.
Также в выпуске:
Слишком крепки братские объятия от России.
Маск и его язык.
Робот-телеведущий в Росии.
Забота Путина о народе.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии