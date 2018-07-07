Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 07.07 – скоро способности спецназа понадобятся женщине №1 в британской политике – Терезе Мей. Ведь Россия повторно пригласила её на ЧМ-2018.. В РПЦ предостерегли от браков с иностранцами, приехавшими на ЧМ-2018, потому что в таких парах "возникают трения, противоречия и споры".

Также в выпуске: Футбольная война в Росии. Предсказание из будущего для РФ на 2036 год. Путин, похоже, так и не доберется до чвертьфинального поединка в Сочи.