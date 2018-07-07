Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви

Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церквиВести Кремля 58 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 07.07 – скоро способности спецназа понадобятся женщине №1 в британской политике – Терезе Мей. Ведь Россия повторно пригласила её на ЧМ-2018.. В РПЦ предостерегли от браков с иностранцами, приехавшими на ЧМ-2018, потому что в таких парах "возникают трения, противоречия и споры".
Также в выпуске:
Футбольная война в Росии.
Предсказание из будущего для РФ на 2036 год.
Путин, похоже, так и не доберется до чвертьфинального поединка в Сочи.
Источник: 24 канал
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