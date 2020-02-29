Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
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В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 февраля – Путин решил подготовится к своей коронации: чтобы народ все воспринял с энтузиазмом, надо еще "ништячков" на голосование напичкать. В РФ решили сложить оду отходам и новым мусоркам.
Также в выпуске:
Двойники Путина.
Старый конь Лавров.
В РФ придумали способы улучшить имидж страны за рубежом.
Старые песни на новый лад: "Единая Россия" меняет название.
Интеллект Путина.
Бердымухамедов против коронавируса.
Темный рыцарь возвращается.
Видео "Вести Кремля. Часть 2" за 29 февраля 2020
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