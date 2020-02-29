Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 февраля – Путин решил подготовится к своей коронации: чтобы народ все воспринял с энтузиазмом, надо еще "ништячков" на голосование напичкать. В РФ решили сложить оду отходам и новым мусоркам.

Также в выпуске: Двойники Путина. Старый конь Лавров. В РФ придумали способы улучшить имидж страны за рубежом. Старые песни на новый лад: "Единая Россия" меняет название. Интеллект Путина. Бердымухамедов против коронавируса. Темный рыцарь возвращается. Видео "Вести Кремля. Часть 2" за 29 февраля 2020