Вести Кремля. Сливки: Икона святого Владимира. Антиалкогольная кампания

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 января – в Питерском аэропортупродают иконы и амулеты со святошей – Путиным, а мощи его запустят в космос. Народ и не против отнести его к лику святых. В России могут начать печатать антиалкогольные пословицы на бутылках. Теперь фольклор можно собирать в каждом алкомаркете.

Также в выпуске: Архивы не горят. Большой дрифт бацьки. Приключения братьев Марио в гейропе. Смотрите программу "Вести Кремля" за 25 января 2020: