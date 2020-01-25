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      Вести Кремля. Сливки: Икона святого Владимира. Антиалкогольная кампания

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 января – в Питерском аэропортупродают иконы и амулеты со святошей – Путиным, а мощи его запустят в космос. Народ и не против отнести его к лику святых. В России могут начать печатать антиалкогольные пословицы на бутылках. Теперь фольклор можно собирать в каждом алкомаркете.

      Также в выпуске:

      Архивы не горят.

      Большой дрифт бацьки.

      Приключения братьев Марио в гейропе.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 25 января 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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