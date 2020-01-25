Вести Кремля. Сливки: Икона святого Владимира. Антиалкогольная кампания
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 января – в Питерском аэропортупродают иконы и амулеты со святошей – Путиным, а мощи его запустят в космос. Народ и не против отнести его к лику святых. В России могут начать печатать антиалкогольные пословицы на бутылках. Теперь фольклор можно собирать в каждом алкомаркете.
Также в выпуске:
Архивы не горят.
Большой дрифт бацьки.
Приключения братьев Марио в гейропе.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 25 января 2020:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии