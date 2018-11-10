Вести Кремля. Сливки. Изменения на советский лад. Якутские Илоны Маски
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 10.11 – Путин как-то назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической проблемой, а теперь хочет вернуть силовым структурам старые названия. Илон Маск показал как быстро можноехать туннелем в Лос-Анджелесе, а в Якутии ученые придумали собственное топливо.
Также в выпуске:
Шпионские игры России.
Кто в России владеет самой дорогой яхтой: ошеломляющие цифры.
Рогозин на своей Луне.
Падишах всея Руси.
Новый провал Крымского моста.
Анимацыонный bad trip.
Источник: 24 канал
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