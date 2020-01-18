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      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 января – Мишустин писал песни Лепсу и стал премьером. А вот известная "доктор" Малышева недавно перепела Билли Айлиш. По моему, это достойная замена на следующий пост премьера! В одном из знаменитых СИЗО РФ заключенным запретили заказывать книги на Ozon, хотя там и так было всего три варианта.

      Также в выпуске:

      Отрава для Путина.

      Чистка гимна.

      Болезнь Кадырова.

      Помощники Путина Мороза.

      Кукольный театр РПЦ.

      Няша здорового человека.

      Висит груша – нельзя скушать.

      Видео "Вести Кремля. Сливки" за 18 января 2020

       

      Крым на замке: украинские чиновники хотят заблокировать оккупированный полуостров с моря
      18 января
      938
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Новости России
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