Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 января – Мишустин писал песни Лепсу и стал премьером. А вот известная "доктор" Малышева недавно перепела Билли Айлиш. По моему, это достойная замена на следующий пост премьера! В одном из знаменитых СИЗО РФ заключенным запретили заказывать книги на Ozon, хотя там и так было всего три варианта.
Также в выпуске:
Отрава для Путина.
Чистка гимна.
Болезнь Кадырова.
Помощники Путина Мороза.
Кукольный театр РПЦ.
Няша здорового человека.
Висит груша – нельзя скушать.
Видео "Вести Кремля. Сливки" за 18 января 2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Адвокат Януковича Бабиков может стать руководителем следствия по делам Майдана18 января , 23:36
-
Елизавета II обнародовала окончательное решение относительно Меган Маркл и принца Гарри18 января , 21:59
-
Самые смешные мемы недели: вакансия премьера, Медведев все и новые развлечения Кивы в Раде18 января , 20:00
Комментарии