Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 января – Мишустин писал песни Лепсу и стал премьером. А вот известная "доктор" Малышева недавно перепела Билли Айлиш. По моему, это достойная замена на следующий пост премьера! В одном из знаменитых СИЗО РФ заключенным запретили заказывать книги на Ozon, хотя там и так было всего три варианта.

Также в выпуске: Отрава для Путина. Чистка гимна. Болезнь Кадырова. Помощники Путина Мороза. Кукольный театр РПЦ. Няша здорового человека. Висит груша – нельзя скушать. Видео "Вести Кремля. Сливки" за 18 января 2020