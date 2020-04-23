Весті Кремля. Сливки: Кадыров против COVID-19. Скользкий подарок Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля – Кадыров заблокировал въезд из Чечни и выезд из-за пандемии COVID-19. Он еще скорее напоминал мусульманам, что надо молиться 5 раз в день, чтобы побороть коронавирус. Более того, у кого такая борода – и маски не надо. Россия направила в США самолет с гуманитарной помощью. Американский президент Дональд Трамп поступок оценил.
Также в выпуске:
Гундямен спешит на помощь.
Бизнес Путина.
Королевский карантин.
Обнуляйте математику.
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля 2020:
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