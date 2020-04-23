Весті Кремля. Сливки: Кадыров против COVID-19. Скользкий подарок Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля – Кадыров заблокировал въезд из Чечни и выезд из-за пандемии COVID-19. Он еще скорее напоминал мусульманам, что надо молиться 5 раз в день, чтобы побороть коронавирус. Более того, у кого такая борода – и маски не надо. Россия направила в США самолет с гуманитарной помощью. Американский президент Дональд Трамп поступок оценил.

Также в выпуске: Гундямен спешит на помощь. Бизнес Путина. Королевский карантин. Обнуляйте математику. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля 2020: