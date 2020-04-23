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      Весті Кремля. Сливки: Кадыров против COVID-19. Скользкий подарок Путина

      -
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля – Кадыров заблокировал въезд из Чечни и выезд из-за пандемии COVID-19. Он еще скорее напоминал мусульманам, что надо молиться 5 раз в день, чтобы побороть коронавирус. Более того, у кого такая борода – и маски не надо. Россия направила в США самолет с гуманитарной помощью. Американский президент Дональд Трамп поступок оценил.

      Также в выпуске:

      Гундямен спешит на помощь.

      Бизнес Путина.

      Королевский карантин.

      Обнуляйте математику.

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 4 апреля 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Рамзан Кадыров Вести Кремля
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