Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября – над Россией снова нависли санкции –в этот раз спортивного характера – их могут не допустить на Олимпиады в Токио-2020 и Пекин-2022. Но россиянам не стоит отчаиваться. Ведь у них есть Кадыров и Нурмагомедов. Корреспондент немецкого СМИ посетил поселок в РФ, где начинается "Северный поток-1". Оказалось, что у людей там нет газа.
Также в выпуске:
Кадыров любит расслабиться в снегу.
Ссылка Навального.
Всем героям герой.
Страна жертв и потерпевших.
ТsarShip.
"ГУЛАГ" для пенсиоенров.
Молоко убежало от россиян.
Якутский оскар.
Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября 2019 года:
Источник: 24 канал
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