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      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа

      Вести Кремля 70 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября – над Россией снова нависли санкции –в этот раз спортивного характера – их могут не допустить на Олимпиады в Токио-2020 и Пекин-2022. Но россиянам не стоит отчаиваться. Ведь у них есть Кадыров и Нурмагомедов. Корреспондент немецкого СМИ посетил поселок в РФ, где начинается "Северный поток-1". Оказалось, что у людей там нет газа.

      Также в выпуске:

      Кадыров любит расслабиться в снегу.

      Ссылка Навального.

      Всем героям герой.

      Страна жертв и потерпевших.

      ТsarShip.

      "ГУЛАГ" для пенсиоенров.

      Молоко убежало от россиян.

      Якутский оскар.

      Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября 2019 года:

       

      blog_ava
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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