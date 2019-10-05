Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября – над Россией снова нависли санкции –в этот раз спортивного характера – их могут не допустить на Олимпиады в Токио-2020 и Пекин-2022. Но россиянам не стоит отчаиваться. Ведь у них есть Кадыров и Нурмагомедов. Корреспондент немецкого СМИ посетил поселок в РФ, где начинается "Северный поток-1". Оказалось, что у людей там нет газа.

Также в выпуске: Кадыров любит расслабиться в снегу. Ссылка Навального. Всем героям герой. Страна жертв и потерпевших. ТsarShip. "ГУЛАГ" для пенсиоенров. Молоко убежало от россиян. Якутский оскар. Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября 2019 года:

Источник: 24 канал