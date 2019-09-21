Вести Кремля. Сливки: Как Путин накажет Ким Чен Ына. Пыня переименовывает Крым

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 сентября – в Японском море северокорейские моряки напали на пограничников России. Теперь Путин будет мстить Ким Чен Ыну. Путину надоели беды, которые преследуют аннексированный им же Крым. Поэтому дед решил просто сменить названия полуострова.

Также в выпуске: Плохие новости для Израиля. Любители цемента. Бедная Лиза. "Сказочная" страна. Филиал Ада на земле.

Источник: 24 канал