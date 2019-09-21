19:48
21 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, сегодня
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Вести Кремля. Сливки: Как Путин накажет Ким Чен Ына. Пыня переименовывает Крым

      Вести Кремля 78 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 сентября – в Японском море северокорейские моряки напали на пограничников России. Теперь Путин будет мстить Ким Чен Ыну. Путину надоели беды, которые преследуют аннексированный им же Крым. Поэтому дед решил просто сменить названия полуострова.

      Также в выпуске:

      Плохие новости для Израиля.

      Любители цемента.

      Бедная Лиза.

      "Сказочная" страна.

      Филиал Ада на земле.

      blog_ava
      Под Одессой в ДТП погибли 9 человек: жуткие фото, видео (18+)
      сегодня
      1884
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 19:08 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      1293
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      сегодня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 474
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сегодня , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 340
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      сегодня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 211
      Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      сегодня , 16:00 Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      Максим Мирович 3763
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук