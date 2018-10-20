Вести Кремля. Сливки. Как выманить у Путина копеечку. Подарки от Пыни

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20.10 – ни европейские , ни китайские друзья вкладывать деньги в Лукашенка не захотели, и батьке пришлось идти по хорошо проторенным старым тропам. На день рождения Путина его много поздравляли и дарили подарки, теперь настало время возвращать долги, и Пыня решил раздать подарки родным чиновникам.

Также в выпуске: Кириллово православие. Кто главные враги России – детали в цифрах. Интересные параллели Путина и Медведева. Как возросли продажи Lada за пределами России. Повесть российского рєпа.