Вести Кремля. Сливки. Как выманить у Путина копеечку. Подарки от Пыни
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20.10 – ни европейские , ни китайские друзья вкладывать деньги в Лукашенка не захотели, и батьке пришлось идти по хорошо проторенным старым тропам. На день рождения Путина его много поздравляли и дарили подарки, теперь настало время возвращать долги, и Пыня решил раздать подарки родным чиновникам.
Также в выпуске:
Кириллово православие.
Кто главные враги России – детали в цифрах.
Интересные параллели Путина и Медведева.
Как возросли продажи Lada за пределами России.
Повесть российского рєпа.
Источник: 24 канал
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