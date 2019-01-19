Вести Кремля. Сливки: Карманные расходы Пыни. Путин против Ивлеевой и Дудя

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 января – мы решили воспользоваться практикой подсчетов Навального и определили, сколько необходимо Путину на карманные расходы. В суд Москвы поступил иск к телеведущей украинского программы "Орел и Решка. Перезагрузка" Насте Ивлеевой и к российскому журналисту Юрию Дудю.

Также в выпуске: Киселёв разоблачитель фейков. Тайные причины поломок спутников РФ. Движение "Геи за Путина" в действии. Доступновсть российской медицины.