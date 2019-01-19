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      Вести Кремля. Сливки: Карманные расходы Пыни. Путин против Ивлеевой и Дудя

      Вести Кремля 19

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 января – мы решили воспользоваться практикой подсчетов Навального и определили, сколько необходимо Путину на карманные расходы. В суд Москвы поступил иск к телеведущей украинского программы "Орел и Решка. Перезагрузка" Насте Ивлеевой и к российскому журналисту Юрию Дудю.

      Также в выпуске:

      Киселёв разоблачитель фейков.

      Тайные причины поломок спутников РФ.

      Движение "Геи за Путина" в действии.

      Доступновсть российской медицины.

       

      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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