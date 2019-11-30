23:32
30 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, сегодня
      Вєсті.UA
      20:46, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести Кремля
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Вести Кремля. Сливки: Композитор Бердымухамедов. Викинги против Лаврова

      Вести Кремля 26 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 ноября – Путин очень старается показать свои разные хобби, но всегда есть азиат, у которого получится лучше – и это точно Бердымухамедов. Совсем недавно он взошёл на новый музыкальный олимп. Лавров может стать персоной нон грата для дальней Исландии.

      Также в выпуске:

      Был солдат, стал крепак.

      Урок любви.

      С мира по нитке – Минобороны храм. 

      Российские праславные целители.

      In Medved veritas.

      Сепараторы на орбите.

      Елочка вам нравится?

      Песня льда и пламени.

      Нокаут от Трампа.

       

      Привлекли спецназ и БТР: в Запорожье задержали членов преступной банды – видео штурма
      сегодня
      1490
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Сергей Лавров Новости России Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:33 Главные новости 30 ноября: подрыв отделения "Ощадбанка", соперники Украины на Евро-2020
      Наталія Пристанська 82
      сегодня , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 653
      сегодня , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 211
      сегодня , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 52
      сегодня , 20:04 Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа
      Юрій Семенюк 246
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук