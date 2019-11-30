Вести Кремля. Сливки: Композитор Бердымухамедов. Викинги против Лаврова

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 ноября – Путин очень старается показать свои разные хобби, но всегда есть азиат, у которого получится лучше – и это точно Бердымухамедов. Совсем недавно он взошёл на новый музыкальный олимп. Лавров может стать персоной нон грата для дальней Исландии.

Также в выпуске: Был солдат, стал крепак. Урок любви. С мира по нитке – Минобороны храм. Российские праславные целители. In Medved veritas. Сепараторы на орбите. Елочка вам нравится? Песня льда и пламени. Нокаут от Трампа.