Вести Кремля. Сливки: Композитор Бердымухамедов. Викинги против Лаврова
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 ноября – Путин очень старается показать свои разные хобби, но всегда есть азиат, у которого получится лучше – и это точно Бердымухамедов. Совсем недавно он взошёл на новый музыкальный олимп. Лавров может стать персоной нон грата для дальней Исландии.
Также в выпуске:
Был солдат, стал крепак.
Урок любви.
С мира по нитке – Минобороны храм.
Российские праславные целители.
In Medved veritas.
Сепараторы на орбите.
Елочка вам нравится?
Песня льда и пламени.
Нокаут от Трампа.
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