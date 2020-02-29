Вести Кремля. Сливки: Коронация Путина. Империя возвращается

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 февраля – голосование по поправкам в Конституцию проведут в день 150-летнего юбилея Ленина. Все в кремлевских традициях. Похоже, что 22 апреля станет официальным днем коронации Путина. Жириновский предложил ввести еще один праздник в РФ – день империи.

Также в выпуске: Новая слежка от МВД. Шойгу-мобиль: не накомандовал, а подарили. Загадочные буквы РФ. Новое оружие России: лазеры и котики. Российские робокопы. Война против партаков. С блэкджеком и блудницами. Видео "Вести Кремля. Часть 1" за 29 февраля 2020