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      Вести Кремля. Сливки: Коронация Путина. Империя возвращается

      -
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 февраля – голосование по поправкам в Конституцию проведут в день 150-летнего юбилея Ленина. Все в кремлевских традициях. Похоже, что 22 апреля станет официальным днем коронации Путина. Жириновский предложил ввести еще один праздник в РФ – день империи.

      Также в выпуске:

      Новая слежка от МВД.

      Шойгу-мобиль: не накомандовал, а подарили.

      Загадочные буквы РФ.

      Новое оружие России: лазеры и котики.

      Российские робокопы.

      Война против партаков.

      С блэкджеком и блудницами.

      Видео "Вести Кремля. Часть 1" за 29 февраля 2020

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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