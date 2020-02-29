Вести Кремля. Сливки: Коронация Путина. Империя возвращается
-
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 февраля – голосование по поправкам в Конституцию проведут в день 150-летнего юбилея Ленина. Все в кремлевских традициях. Похоже, что 22 апреля станет официальным днем коронации Путина. Жириновский предложил ввести еще один праздник в РФ – день империи.
Также в выпуске:
Новая слежка от МВД.
Шойгу-мобиль: не накомандовал, а подарили.
Загадочные буквы РФ.
Новое оружие России: лазеры и котики.
Российские робокопы.
Война против партаков.
С блэкджеком и блудницами.
Видео "Вести Кремля. Часть 1" за 29 февраля 2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии