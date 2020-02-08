Вести Кремля. Сливки: Коронавирус испугался больниц России. Кто хочет победить Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 февраля – россиянам надо открыть границы с Китаем. Ведь в российских больницах такие условия, что коронавирус сам убегает оттуда. Российские власти не могут существовать без клоунов. Поэтому главные скандальные лица страны решили создать свою партию "За правду".

Также в выпуске: Президент Туркменистана запретил закрашивать седину на волосах. Конституционная скрепа. Россия против "Том и Джерри".