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      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус испугался больниц России. Кто хочет победить Путина
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      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус испугался больниц России. Кто хочет победить Путина

      Вести Кремля 24 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 февраля – россиянам надо открыть границы с Китаем. Ведь в российских больницах такие условия, что коронавирус сам убегает оттуда. Российские власти не могут существовать без клоунов. Поэтому главные скандальные лица страны решили создать свою партию "За правду".

      Также в выпуске:

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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