Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта – в европейских странах запретили массовые собрания, чтобы уберечься от эпидемии. Но в России проведут день голосования по изменениям в конституцию. Россиян придется ждать на Марсе еще долго. Совместную с европейцами миссию решили отложить из-за коронавируса.

Также в выпуске: В России крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса. Коронавирусное лицо фашизма. Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Вирус против космоса. Рубль заржавел. Рецидив Поклонской. Тимати хочет "обнулиться". Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта 2020: