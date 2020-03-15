Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
-
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта – в европейских странах запретили массовые собрания, чтобы уберечься от эпидемии. Но в России проведут день голосования по изменениям в конституцию. Россиян придется ждать на Марсе еще долго. Совместную с европейцами миссию решили отложить из-за коронавируса.
Также в выпуске:
В России крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса.
Коронавирусное лицо фашизма.
Кадыров изобрел вакцину от коронавируса.
Вирус против космоса.
Рубль заржавел.
Рецидив Поклонской.
Тимати хочет "обнулиться".
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта 2020:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии