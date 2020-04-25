Вести Кремля. Сливки: Короночка на орбите. Футболками по смертоносной болезни

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля – в России вероятно запустили на орбиту COVID-19. Главный конструктор "Энергии" Микрин, как оказалось, заболел и мог заразить космонавтов. Россия - щедрая душа. Помогает всем в борьбе с COVID-19, только не собственным медикам. Для них местный телеканал подарил только футболки с собственным логотипом.

Также в выпуске: Вирусные терминаторы. Головокружение от успехов. Притча о дураке и молитве. Смотрите итоговой выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля 2020: