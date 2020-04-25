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      Вести Кремля. Сливки: Короночка на орбите. Футболками по смертоносной болезни

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      Вести Кремля. Сливки
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля – в России вероятно запустили на орбиту COVID-19. Главный конструктор "Энергии" Микрин, как оказалось, заболел и мог заразить космонавтов. Россия - щедрая душа. Помогает всем в борьбе с COVID-19, только не собственным медикам. Для них местный телеканал подарил только футболки с собственным логотипом.

      Также в выпуске:

      Вирусные терминаторы.

      Головокружение от успехов.

      Притча о дураке и молитве.

      Смотрите итоговой выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля
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