Вести Кремля. Сливки: Короночка на орбите. Футболками по смертоносной болезни
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля – в России вероятно запустили на орбиту COVID-19. Главный конструктор "Энергии" Микрин, как оказалось, заболел и мог заразить космонавтов. Россия - щедрая душа. Помогает всем в борьбе с COVID-19, только не собственным медикам. Для них местный телеканал подарил только футболки с собственным логотипом.
Также в выпуске:
Вирусные терминаторы.
Головокружение от успехов.
Притча о дураке и молитве.
Смотрите итоговой выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 25 апреля 2020:
Комментарии
Читайте также
сегодня , 11:46 Поминальная неделя во время карантина: какие будут действовать ограничения
сегодня , 11:52 Как Украина будет жить после карантина: Шмыгаль анонсировал новые стандарты
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Коронавирус в США: количество штатов, которые ослабляют карантин, увеличилосьсегодня , 14:16
-
В Хмельницком мужчина хотел совершить самоубийство: "диагностировал" у себя коронавирус – видеосегодня , 13:15
-
Россиян призывают не ехать в Крым: как реагируют крымчане на такие ограничениясегодня , 13:52
Предложения партнеров
Комментарии