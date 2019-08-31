Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 августа – никто не удивится, если окажется, что коровы сыграли в российской истории очень важную роль. Например, остановили фашистские танки на Курской дуге. А Жуков даже парад победы принимал, сидя на этом животном. Китайская оккупация России может наступить уже совсем скоро. А над Кремлем будет развеваться красный флаг.

Также в выпуске: Кто продает Путину мороженое. Что робот Федя делал в космосе. России больше не нужны почтальоны. Барон Барнаула. Талантливый российский лжец. Пельмень ушел в армию Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 августа 2019: