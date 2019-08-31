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      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
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      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой

      647 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 августа – никто не удивится, если окажется, что коровы сыграли в российской истории очень важную роль. Например, остановили фашистские танки на Курской дуге. А Жуков даже парад победы принимал, сидя на этом животном. Китайская оккупация России может наступить уже совсем скоро. А над Кремлем будет развеваться красный флаг.

      Также в выпуске:

      Кто продает Путину мороженое.

      Что робот Федя делал в космосе.

      России больше не нужны почтальоны.

      Барон Барнаула.

      Талантливый российский лжец.

      Пельмень ушел в армию

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 августа 2019:

       

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      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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