Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 августа – никто не удивится, если окажется, что коровы сыграли в российской истории очень важную роль. Например, остановили фашистские танки на Курской дуге. А Жуков даже парад победы принимал, сидя на этом животном. Китайская оккупация России может наступить уже совсем скоро. А над Кремлем будет развеваться красный флаг.
Также в выпуске:
Кто продает Путину мороженое.
Что робот Федя делал в космосе.
России больше не нужны почтальоны.
Барон Барнаула.
Талантливый российский лжец.
Пельмень ушел в армию
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 августа 2019:
Источник: 24 канал
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