Вести Кремля. Сливки: Квартирный краш-тест. Обязательно бахнут
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта – вертолет Мин обороны случайно выстелил по жилому дому в Чите. Но самым лучшим пилотом является Владимир Путин. Россияне всегда гордились своей военной промышленностью. На военном заводе в Подолске производили коонтрафактный алкоголь.
Также в выпуске:
Ким Чен Ын борется против коронавируса.
Лукашенко изобрел вакцину.
Обнуление санкций в России.
Рогозин и дама его сердца.
Кремлевские колдуны.
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта 2020:
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