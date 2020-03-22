Вести Кремля. Сливки: Квартирный краш-тест. Обязательно бахнут

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта – вертолет Мин обороны случайно выстелил по жилому дому в Чите. Но самым лучшим пилотом является Владимир Путин. Россияне всегда гордились своей военной промышленностью. На военном заводе в Подолске производили коонтрафактный алкоголь.

Также в выпуске: Ким Чен Ын борется против коронавируса. Лукашенко изобрел вакцину. Обнуление санкций в России. Рогозин и дама его сердца. Кремлевские колдуны. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта 2020: