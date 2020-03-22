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      Вести Кремля. Сливки: Квартирный краш-тест. Обязательно бахнут

      Вести Кремля -

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта – вертолет Мин обороны случайно выстелил по жилому дому в Чите. Но самым лучшим пилотом является Владимир Путин. Россияне всегда гордились своей военной промышленностью. На военном заводе в Подолске производили коонтрафактный алкоголь.

      Также в выпуске:

      Ким Чен Ын борется против коронавируса.

      Лукашенко изобрел вакцину.

      Обнуление санкций в России.

      Рогозин и дама его сердца.

      Кремлевские колдуны.

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 21 марта 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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